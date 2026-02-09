La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación siguen buscando información que les lleve a esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado en el balcón de una vivienda, en el barrio Doce de Octubre, de Valledupar.

La víctima, al parecer, habitante en condición de calle, fue identificada como Karen Yulieth Solano Gil, quien presentaba signos de violencia, maltrato y pequeñas heridas en diferentes partes del cuerpo.

Este hecho sucedió el pasado domingo, posiblemente en horas de la madrugada, ya que la mujer acostumbraba a ingresar al balcón cada noche para ahí dormir, según indicaron los vecinos del sector. También señalaron que por permanecer la casa abandonada, dicho espacio era usado para el consumo de estupefacientes.

La occisa era oriunda de Girón, Norte de Santander, y su cuerpo sigue en Medicina Legal de esta capital, a la espera de familiares para el respectivo reclamo.