A las afueras de una vivienda de la calle 30 del barrio Santa Rosa, de Valledupar, se registró un asesinato con arma de fuego, que suma 11 muertes violentas en este 2026, en la capital del Cesar.

El crimen se registró a las 7:00 de la noche del jueves cuando la víctima estaba conversando con varias personas, y de manera inesperada dos hombres en una motocicleta se detuvieron a las afueras de la vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones. De manera inmediata los sicarios huyeron con dirección a la carrera cuarta.

Tras el hecho los residentes de este lugar auxiliaron a la víctima identificada como Juan David Maestre Cano, de 29 años, y lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad, donde falleció a los pocos minutos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades esta persona recibió un disparo en la cabeza y otro a la altura del antebrazo izquierdo.

“Los testigos indicaron que llegaron dos particulares a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras desenfundan un arma de fuego y le disparan indiscriminadamente, Maestre Cano fue trasladado hasta un centro asistencial donde reportaron su deceso”, se conoció a través del reporte de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que los móviles están siendo investigados mediante unidades de la Sijín, que ha dispuesto un grupo especial para esclarecer los asesinatos.

Sobre el occiso se estableció que residía en el barrio Nuevo Milenio.