El Festival Folclórico de la Paletilla, celebrado en el municipio de Becerril, se ha convertido desde hace varios años, en un lugar de encuentro y remembranza de las tradiciones y saberes ancestrales, desde la etnia yukpa presente en esta población.

Este lunes culminó la versión 52, dejando a su paso diferentes concursos de música tradicional vallenata, desfiles, cabalgata, la escenificación de la pesca con cogollo-, que recuerda cómo en otrora pescaban en el río Maracas, principal fuente hídrica del municipio-,y el esperado desfile de la mudanza. Es de recordar, que estas fiestas fueron impulsadas por el historiador Tomás Darío Gutiérrez.

En esta oportunidad los homenajeados fueron el periodista y gestor cultural Luis Barreto Muegues, quien ha dedicado su trayectoria a visibilizar las tradiciones locales y promover la identidad becerrilera desde el ejercicio periodístico. De igual manera fueron homenajeados el futbolista Edgar Guerra y el cantante Edwin Solano.

El alcalde Fabián Martínez García resaltó su labor afirmando que Barreto representa “los ideales y principios de la comunidad, por su esfuerzo, valentía y capacidad de llevar el nombre de Becerril a distintos escenarios de la vida cultural, social y política”.

Durante los días de festival se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento ‘De mi Tierra’, en la cual diferentes microempresarios, tuvieron la oportunidad de mostrar y vender sus productos. En total fueron 51 stand dispuestos en la entrada principal del municipio, con visibilidad para propios y visitantes.

La mayoría de los productos ofrecidos fueron propios de la región como café artesanal, corozo, tamarindo y prendas de vestir elaboradas a mano. También variedad de artesanías producidas desde la palma que es cultivada en el territorio.

La coordinadora del evento, Diana Vásquez, destacó además el enfoque inclusivo de la iniciativa, respaldada por la administración municipal y la Primera Dama, brindando participación a víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar y comunidades afrodescendientes.