A tempranas horas de este viernes 30 de enero perdió la vida, José Deivis Marín Bautista, de 45 años, como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la vía Pueblo Nuevo- Valledupar, a la altura del corregimiento de Valencia de Jesús.

Este hombre oriundo de Barranquilla, laboraba para la empresa Prosegur, y llevaba la ruta que conduce a Bosconia y seguidamente a la capital del Atlántico, al parecer, escoltando un vehículo blindado de transporte de valores.

Las autoridades de tránsito y transporte de la Policía Nacional en el Cesar, indicaron que Marín Bautista, conducía una motocicleta de placa UWG-56G, en la que chocó por la parte trasera de una camioneta de placa LGU-996, que transportaba productos de panadería.

El conductor de esta camioneta indicó que al bajar la velocidad para pasar unos reductores de velocidad fue impactado por la motocicleta, y al bajarse vio la dantesca escena del escolta fallecido sobre la motocicleta.

Tras el accidente usuarios de la vía dieron aviso en la subestación de la Policía Nacional, y posteriormente funcionarios de la seccional de Tránsito y Transporte realizaron la inspección técnica del cadáver.

Finalmente, el cuerpo sin vida fue remitido a la morgue de Medicina Legal, de Valledupar.