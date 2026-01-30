La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que lamenta la muerte de Maira Alejandra Avendaño Rincón, oriunda de Valledupar, integrante de la Red Párala Ya y abogada experta en temas de género, quien se desempeñaba como trabajadora humanitaria del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en la región del Catatumbo, y de Karen Liliana Perales Vera, funcionaria y líder de World Vision Colombia.

Ambas viajaban en la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, accidentada el 28 de enero en Norte de Santander, hecho en el que murieron 15 personas.

La entidad expresó que Maira Alejandra y Karen desarrollaban labores de acompañamiento a comunidades vulnerables y víctimas del conflicto armado en Norte de Santander.

“La Defensoría del Pueblo expresa sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y organizaciones, y hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación técnica, rigurosa y exhaustiva que determine las causas del siniestro y adopte medidas para prevenir hechos similares, garantizando condiciones de seguridad en el transporte aéreo regional”, puntualizó la Defensoría del Pueblo.

Entre tanto, los familiares de Maira Alejandra Avendaño Rincón siguen a la espera de que les informen cuándo les será entregado el cuerpo. Mientras tanto permanecen reunidos con la compañía de amigos en la vivienda donde nació y creció, en el barrio La Guajira, de Valledupar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que los cuerpos de las víctimas ingresaron a la Dirección Seccional Norte de Santander, sede del Instituto en Cúcuta.

Se dispusieron cinco equipos forenses para el análisis técnico-científico integral de los quince (15) cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación.

Asimismo, dispusieron del apoyo de personal forense de las sedes de Pamplona, Ocaña y Bucaramanga. “Adicionalmente, el proceso de identificación cuenta con el respaldo de equipos especializados desde la Dirección Regional Bogotá”, resaltó Medicina Legal.