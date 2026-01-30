El país continúa conmocionado tras el accidente de una aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el que murieron 15 personas, entre pasajeros y tripulación el pasado miércoles 28 de enero de 2026.

La emergencia fue reportada inicialmente por líderes comunitarios de la zona rural de La Playa de Belén, quienes alertaron sobre la ubicación del avión en un área de difícil acceso. Posteriormente, organismos oficiales confirmaron el hallazgo y activaron los protocolos de atención.

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, en la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación. Entre las personas fallecidas se encontraba Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una cosmetóloga que residía en Cúcuta por motivos laborales.

Su caso generó especial interés luego de que circulara en redes sociales una fotografía tomada minutos antes del despegue. En la imagen, la joven aparece sonriente dentro del avión, sin imaginar que sería su última publicación.

Su foto se hizo viral rápidamente y provocó mensajes de apoyo y solidaridad para sus seres queridos.

Asimismo, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron que equipos especializados ya se encuentran recopilando información técnica y analizando las condiciones del vuelo para determinar las posibles causas del accidente.

Por su parte, la ministra María Fernanda Rojas expresó que el Gobierno acompaña a las familias en este momento difícil y reiteró el compromiso institucional para esclarecer lo ocurrido. Además, indicó que cualquier novedad será comunicada únicamente por los canales oficiales.