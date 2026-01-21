En la vereda Sal Si Puedes, zona rural del municipio de Bosconia, Cesar, se registró un asesinato, en contra de un ganadero dentro de su propia finca.

La víctima fue identificada como José María Sierra Palmera, conocido por todos en la zona, como una persona honesta y trabajadora.

Los hechos se presentaron el pasado martes, en horas de la tarde, cuando Sierra Palmera se encontraba solo en el predio y delincuentes llegaron para someterlo y obligarlo a entregar dinero en efectivo, un revólver y las llaves de dos motocicletas que también hurtaron.

Al parecer, el productor del campo intentó defenderse y cambio fue asesinado de varios impactos de arma de fuego.

Los vecinos de la finca al notar que el portón principal estaba abierto sospecharon alguna irregularidad, por lo al ingresar encontraron el cuerpo sin vida de José María.

De manera inmediata dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos funcionarios dispusieron las labores pertinentes para la inspección técnica del cadáver.

