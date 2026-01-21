En el municipio de Codazzi, el Ejército Nacional capturó a alias Javier, integrante del GAO Clan del Golfo, cuando se encontraba recibiendo el pago de una extorsión, de la que fue denunciado por la víctima. Además las autoridades señalaron que este sujeto era buscado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Presuntamente esta persona era la encargada de extorsionar a ganaderos, comerciantes y campesinos de la región mediante amenazas e intimidaciones, generando inseguridad y atemorizando a la población civil.

“Las acciones violentas de este individuo buscaban mantener el control territorial en zonas rurales y urbanas estratégicas para la organización criminal en el oriente del Cesar”, indicó el Ejército Nacional mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, resaltaron que alias ‘Javier’ es señalado como el presunto responsable del homicidio de un exconcejal de Becerril, Ronny Andrés Vargas, perpetrado el 19 de septiembre de 2025.

Para ese entonces, el excabildante, se encontraba organizando un concierto en una KZ y sujetos armados ingresaron y lo asesinaron, dejando gravemente herido a su hermano, Kendry Vargas.