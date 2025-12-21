Dos individuos perdieron la vida luego de un intercambio de disparos con uniformados de la Policía Nacional en el departamento del Cesar.

Las autoridades revelaron que estos respondían a los nombres de Luis José Aponte Mosquera y Dolwinson José Galván Cárdenas, ambos de origen venezolano.

El caso se registró en la noche de este viernes 19 de diciembre, en la vía que comunica a Loma de Calenturas con Chiriguaná, en jurisdicción del municipio de El Paso.

Según la información suministrada por la Policía, los mencionados cometieron un atraco con arma de fuego a bordo de una motocicleta a dos y fueron sorprendidos por la patrulla que realizaba labores de patrullaje. Durante la persecución se enfrentaron a bala con la Policía.

Aponte Mosquera, falleció en lugar de los hechos, mientras que Galván Cárdenas fue trasladado de urgencia por las autoridades hasta el hospital San Andrés de Chiriguaná, con un impacto de bala en la pierna derecha que le afectó la vena femoral y le causó la muerte.

La entidad policial reveló que este último había salido de la cárcel hace 15 días.

Funcionarios de la Sijín y la Fiscalía 22 de Chiriguaná realizaron la inspección técnica a los cadáveres.