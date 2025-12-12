En el sector de Loma Colorada, municipio de Bosconia, se registró un siniestro vial que terminó con la vida de un joven, en hechos del pasado miércoles en horas de la tarde.

Lea también: Autor del crimen de niña hallada dentro de un saco en Mingueo sería un menor de entre 14 y 15 años

De este caso se supo que la persona fallecida tenía entre 18 a 25 años, identificada como Carlos Alberto Barrios Cárdenas, oriundo de El Bagre, Antioquia, el cual se movilizaba como polizón en la parte superior de un camión de carga, y al perder el equilibrio cayó sobre el pavimento. Su muerte fue inmediata.

Al quedar el cadáver en la carretera, el conductor del pesado vehículo se percató y detuvo la marcha, dando aviso a las autoridades. Funcionarios de la concesionaria Yuma, informó a la Policía Nacional, que coordinó las labores de inspección técnica del cuerpo sin vida, con personal de una funeraria.

Lea también: Autoridades indagan si joven decapitado en área rural de Dibulla estaría relacionado con el homicidio de la niña hallada en saco

Versiones preliminares señalaron que presuntamente Barrios Cárdenas, era hincha de un equipo de fútbol y se dirigía a alguna ciudad.

Fuentes judiciales señalaron que en el Instituto Forense de Medicina Legal, en Bosconia, están a la espera de familiares para comprobar la identidad y que se dé el respectivo reclamo.

Lea también: Cae en Cereté el líder de una red de estafadores que opera en Córdoba bajo la fachada de Icetex