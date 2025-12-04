En el municipio de Chiriguaná, uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, de la Policía Nacional, irrumpieron de manera simultánea en tres viviendas señaladas por la comunidad como epicentros de presunta venta de estupefacientes desde hace varios meses, lo cual inquietaba a los habitantes del sector.

Las diligencias de registro y allanamiento fueron adelantadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó a la captura en flagrancia de dos ciudadanos a quienes se les halló en su poder 102 dosis de marihuana, 99 dosis de bazuco y dos escopetas artesanales, elementos que confirmaron las sospechas que por semanas habían alimentado las denuncias de los vecino, según indicó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Vargas.

De igual manera indicó que, según la información recopilada por los investigadores, los capturados operaban bajo un esquema de comercialización que se denomina puntos fijos para la venta y un sistema de entrega a domicilio que ampliaba su alcance en distintos sectores del municipio.

Además, las primeras indagaciones apuntan a que los detenidos, al parecer, serían informantes y colaboradores de la subestructura Francisco José Morelo Peñate, perteneciente al ‘Clan del Golfo’.

Los dos ciudadanos, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición a la autoridad competente y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.