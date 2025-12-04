La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó la captura de cinco presuntos integrantes del grupo paramilitar ‘Los Pachencas’ durante una serie de operativos ejecutados en distintos sectores de la ciudad, en el marco del Plan Cazador, estrategia enfocada en golpear las estructuras dedicadas al expendio de drogas en zonas residenciales y comerciales.

Las primeras tres detenciones se registraron durante procedimientos de registro y allanamiento, donde los uniformados capturaron a Geimy Maiguel, Sergio Guerra y Marther Vuelvas. Según el reporte policial, estas personas tenían en su poder varias dosis de sustancias psicoactivas empaquetadas y listas para su distribución en puntos identificados como epicentros de expendio.

De manera simultánea, uniformados de investigación criminal lograron ubicar y detener a una pareja señalada de hacer parte de la misma red. Los capturados fueron identificados como Alexander Ferrer Coronado y Sonia Milena Ferrer Coronado, en cuyo poder se hallaron 100 dosis de cocaína que, según las primeras indagaciones, estaban destinadas al tráfico en zonas residenciales del Distrito.

“De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos presuntamente rendían cuentas al grupo delincuencial Autodefensas Conquistadores de la Sierra por el manejo del tráfico de sustancias ilícitas en la ciudad”, señaló la institución policial, destacando que los detenidos tendrían un rol activo dentro de la cadena de distribución.

La Policía Metropolitana aseguró que estos resultados forman parte de una ofensiva sostenida contra las economías criminales que operan en Santa Marta. “Seguiremos adelantando estos operativos para afectar las finanzas y la capacidad operativa de estas organizaciones y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”, puntualizó la institución.