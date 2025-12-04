El paso vehicular de la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta se vio interrumpido durante un par de horas, luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de un cilindro al costado de la carretera.

Al lugar llegaron funcionarios del grupo de Antiexplosivos de la Policía Nacional para atender la emergencia.

La alerta fue reportada en la mañana de este jueves 4 de diciembre, sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 68, sector conocido como Perico, en el área rural de la capital de La Guajira.

Tras un tiempo de verificación por parte de los peritos en este tipo de artefactos, se descartó que el cilindro que había sido abandonado no contenía explosivos, por lo que fue retirado de forma segura y entregaron un parte de tranquilidad a la comunidad y viajes.

Finalmente, al despejar la vía del perímetro seguro que acordonaron, el paso vehicular en ambos carriles fue habilitado con normalidad.

