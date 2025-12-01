La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, Leonardo Fabio Hernández Cataño, por presunta omisión a su deber de garantizar el alistamiento y puesta en marcha del transporte escolar para los menores de edad.

El ente control busca esclarecer el mandatario presuntamente desatendió su deber legal al no ejercer las acciones pertinentes y oportunas para que los niños, niñas y adolescentes de la región se movilizaran de manera segura en los centros educativos, en especial a los habitantes de las áreas rurales apartadas.

Asimismo, la Procuraduría Provincial de Valledupar confirma si el servidor público vulneró los principios que rigen la función pública de la transparencia, la eficacia y la eficiencia.

Por lo anterior, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de dolo.