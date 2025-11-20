La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas le hizo un reconocimiento oficial al Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios del Sena, sede Tolú como Centro de Formación y/o Capacitación Marítima.

En adelante esta sede del Sena situada en el Golfo de Morrosquillo está autorizada para desarrollar programas de formación y capacitación en el ámbito marítimo, ajustados a los estándares nacionales e internacionales, y certificar los programas impartidos, garantizando la calidad, idoneidad y pertinencia de los procesos formativos dirigidos a la gente de mar de esta zona del Caribe colombiano.

La entrega del reconocimiento se efectuó en la sede del Sena en Tolú y contó con la presencia de funcionarios de esta entidad y de la Dimar.

Cortesía DIMAR

A través de un comunicado la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) dio a conocer este reconocimiento, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del talento humano del sector marítimo, impulsando la innovación y la competitividad en la Región Caribe, contribuyendo al aumento en los niveles de seguridad integral marítima en el Golfo de Morrosquillo y promoviendo el desarrollo socioeconómico y turístico de los municipios de este litoral.