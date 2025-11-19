Seis meses han transcurridos desde que el joven Brayan Forero Cárdenas, de 26 años, fue secuestrado en el municipio de Aguachica, y desde entonces se desconoce su paradero, en hechos registrados el pasado 15 de mayo.

Por ello, sus familiares, amigos y la comunidad realizaron por las principales calles, una caminata que terminó en una velatón en el parque San Roque, pidiendo su liberación y celeridad en las investigaciones.

Los asistentes vistieron camisetas de color blanco, al tiempo que cargaban globos, junto con una pancarta, que indicaba ‘Liberenlo Ya, Brayan Forero Cárdenas. No al secuestro’.

Forero Cárdenas, fue sacado del negocio familiar, dedicado a la distribución de licores, por sujetos armados y desconocidos, que lo subieron a una camioneta y llevaron con rumbo desconocido.

Tras los hechos sus familiares pusieron en conocimiento a las autoridades, pero hasta el momento no han tenido información alguna, como una llamada con exigencia económica o prueba de sobrevivencia.

Para ese entonces, la Alcaldía Municipal indicó que realizarían un consejo de seguridad para analizar la situación, “Estamos coordinando todos los esfuerzos institucionales para atender esta situación. La seguridad de nuestros ciudadanos es prioridad y no escatimaremos recursos para lograr la pronta liberación de Brayan Forero”, manifestó la administración municipal a través de un comunicado. Sin embargo, no se ha conocido más información al respecto.

Este secuestro y el de la expersona de Tamalameque, Yenni Salazar Zabaleta, quien aún permanece en cautiverio, son los más extensos que ha tenido el departamento del Cesar, durante este 2025.