Nuevamente la ciudadanía expone una queja contra la Empresa de Servicio Públicos de Valledupar, esta vez en el sector de Mercabasto, donde en la parte posterior, hay una alcantarilla rebosada, cuyas aguas residuales caen directamente a la acequia que conduce al barrio El Porvenir.

Los afectados aseguran que ya se ha convertido en una emergencia sanitaria, ya que llevan más de un año esperando la intervención de Emdupar.

“Esta alcantarilla rebosada que ya tiene más de un año en la parte de atrás de Mercabasto, seguido del lote del centro de distribución Don Campo, aguas negras caen a la acequia que conduce hacia el barrio El Porvenir ocasionando esto una epidemia porque los niños se bañan en esa acequia en la parte de abajo”, dijo un ciudadano que expuso la queja al periódico AL DÍA.

Asimismo en un video suministrado como evidencia, se observa como el rebosamiento de las ‘aguas negras’ recorre varios metros hasta llegar a la acequia antes mencionada.

En este sentido, al igual que en la calle 33 entre carreras 4A y 4B, donde sucede la misma situación, hacen un llamado a Emdupar, para que las alcantarillas sean intervenidas y la problemática sea solucionada.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, Emdupar, Secretaría de Obras y Secretaría de Salud Municipal, para que atiendan esta emergencia ambiental y de salud pública”, puntualizó uno de los afectados.