Hasta el 11 de noviembre están abiertas las inscripciones para la Universidad Militar Nueva Granada, en el municipio de Becerril, según fue anunciado desde la Alcaldía Municipal.

Los jóvenes que deseen continuar con sus estudios universitarios podrán acercarse a la sede del auditorio municipal, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, para realizar los trámites correspondientes que exige la casa de estudios.

Entre las carreras disponibles está: administración de empresas, administración de la seguridad y salud ocupacional, ingeniería industrial, contaduría pública, relaciones internacionales y estudios políticos, ingeniería informática e ingeniería civil.

Es de recordar que este municipio contará con una sede física de la Universidad, lo cual hace parte del impulso y desarrollo que tendrá la población, la cual hace parte del ‘corredor de la vida’.

“Esto va para todo el departamento del Cesar y Colombia en general, aprovechen esta oportunidad para ser profesional, no se queden en casa, la educación es gratuita para todas las personas que quieran inscribirse”, indicó el alcalde Fabián Martínez.

Para ello, en meses anteriores fue firmado un convenio entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal, con la participación del general (r) Arnulfo Traslaviña, vicerrector de la Universidad Militar Nueva Granada. Dicho convenio permitirá el arrendamiento de una vivienda dispuesta por la Alcaldía, donde funcionará el Centro de Experiencia de Orientación de la UMNG. Este espacio será para adelantar las acciones necesarias para acompañar a los jóvenes del territorio en el proceso que inicia desde la inscripción a los programas académicos, hasta su graduación.