La Universidad Militar Nueva Granada, en el municipio de Becerril, admitió a 134 estudiantes que tienen como meta terminar una carrera profesional que los lleve a tener un futuro con oportunidades.

Para el inicio de este nuevo semestre de estudios, se realizó un acto de bienvenida e inducción para los nuevos estudiantes de los diferentes programas que oferta la institución educativa, principalmente en el sector de ciencias económicas y sociales.

Cortesía Alcaldía de Becerril.

“Logramos el ingreso de 134 jóvenes a la Universidad Militar Nueva Granada, un avance importante para el municipio porque permitirá que hayan más profesionales que en un futuro ayuden al desarrollo no solo local sino de la región. Le hemos apostado a todos los esfuerzos necesarios para consolidar en nuestro territorio una educación de calidad profesional”, indicó el alcalde municipal Fabián Martínez.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad, general Arnulfo Traslaviña, manifestó que están materializando un esfuerzo y un compromiso adquirido con el municipio y en especial con la juventud de esta población.

“Después de un proceso en el que se recibieron 450 aspirantes se hizo todo un análisis para la selección y ya se está dando la buena noticia de que este proyecto se está desarrollando”, refirió Traslaviña.

También el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno sostuvo que están de la mano con la administración municipal, la directiva de la Universidad, y de las instituciones educativas que se han sumado a la estrategia para lograr que la educación superior en Becerril sea un derecho y la principal vía de desarrollo.

