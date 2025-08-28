Como parte de las acciones en contra de la violencia de género que emprende la Alcaldía de Barranquilla, la entidad distrital hizo un llamado urgente a las víctimas de este delito para que denuncien y rompan la cadena de la impunidad.

Le puede interesar: Crecen críticas contra proyecto para revivir sobretasa a energía

Cabe recordar que, en la mayoría de los casos reportados, el entorno familiar es el principal escenario de agresión, con hombres como los principales agresores. Por eso consideran clave educar en el respeto, la empatía y el amor desde la infancia.

La exhortación del Distrito fue realizada durante el Comité Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, en donde se evalúan diversas manifestaciones de violencia, incluyendo la física, psicológica y sexual.

El encuentro, liderado por la Oficina de Salud Pública, en su rol de Secretaría Técnica, permitió avanzar en la articulación entre sectores clave como salud, justicia y protección.

Lea también:Jornada especial reunirá a madres y cuidadores de niños con discapacidad en Soledad

En este comité tienen asiento representantes de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), comisarías de familia, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), quienes socializaron la oferta institucional y reafirmaron su compromiso con el acceso efectivo a servicios para niñas, niños, mujeres y personas Lgbtiq+ víctimas de violencia.

También hacen parte la Oficina de la Mujer, Equidad y Género del Distrito y las secretarías de Educación, Desarrollo Económico y Gestión Social, entre otras entidades.

Además: Concejo de Soledad da aval a prórroga de concesión de agua hasta diciembre

“Este comité permite reducir barreras institucionales, mejorar la respuesta intersectorial y avanzar hacia una atención más humana y centrada en las víctimas”, señaló la jefe de Salud Pública, Carmen López, quien formuló un llamado a no guardar silencio ante la violencia de género.

“Cada día, mujeres, niñas, niños y personas Lgbtiq+ enfrentan situaciones de violencia física, psicológica y sexual, muchas veces dentro de sus propios hogares. El miedo, el silencio y las barreras institucionales impiden que muchas víctimas accedan a protección, atención integral y justicia”, recalcó.

Las instituciones que conforman el Comité de Atención Integral a Víctimas de Violencias Basadas en Género trabajan de manera articulada para garantizar una respuesta oportuna, digna y sin revictimización.

Aquí: “Este proyecto de ley no es solo por Nancy, es por todas las mujeres de Colombia”: Cepeda

Canales de denuncia

Las denuncias se pueden realizar a través de las siguientes líneas de atención:

Fiscalía: 122

Policía Nacional: 123

ICBF (si eres niño, niña o adolescente): 141

Oficina de la Mujer, Equidad y Género: 315 638 9391.

Acuda también al servicio de urgencias de las IPS más cercana si está en riesgo o necesita atención médica inmediata.

No olvide: El Fondo de Emprendimiento para la Mujer ya es ley de la República: beneficiará a 8 millones de mujeres