En el marco del Mes del Adulto Mayor y la conmemoración del Día del Cuidador, la Fundación Red de Mujeres con Calidad Humana anunció la realización de una Jornada de Autocuidado dirigida a madres cuidadoras de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, así como a cuidadores de usuarios hospitalizados en casa POMED, pertenecientes al Subsistema de Salud de la Policía Nacional del Atlántico.

El evento se llevará a cabo este domingo 31 de agosto de 2025, entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m., en las instalaciones del Polideportivo del barrio Hipódromo, en Soledad.

La jornada busca beneficiar a 300 madres y cuidadores, incluyendo también a personas con movilidad reducida, discapacidad sensorial y cognitiva. Según explicó la psicóloga Elizabeth Díaz Caballero, directora de la fundación, esta actividad “es un espacio necesario para reconocer, cuidar y brindar bienestar a quienes dedican su vida a acompañar a los más vulnerables”.

El encuentro contará con actividades recreativas, dinámicas de autocuidado y espacios de acompañamiento psicosocial, con el propósito de resaltar la labor silenciosa y constante de los cuidadores.

La Fundación Red de Mujeres con Calidad Humana extendió la invitación a medios de comunicación, empresas y comunidad en general para sumarse y apoyar esta iniciativa, que representa un homenaje al amor, la entrega y la resiliencia de quienes, muchas veces en silencio, sostienen la vida de otros.