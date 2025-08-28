En un primer debate, las comisiones de Presupuesto y Hacienda Pública y del Plan de Desarrollo del Concejo de Soledad dieron aprobación a la Alcaldía de Soledad para suscribir una nueva prórroga de tres meses a la concesión de agua y alcantarillado del municipio, teniendo en cuenta el vencimiento del contrato vigente con la empresa Triple A se daría el próximo 30 de septiembre.

Según el proyecto de acuerdo al que tuvo acceso EL HERALDO, la corporación planteó algunas modificaciones para el texto inicial, ya que el mismo planteaba un otrosí para una prórroga al contrato actual por un término de seis meses, así como una eventual operación transitoria y uso de recursos de vigencias futuras ordinarias para la concesión de los próximos 30 años.

En ese sentido, los concejales ponentes Hugo Hernández Reina y Joao Herrera propusieron que: “a partir de la expedición de este acuerdo de otrosí de prórroga y al Contrato de Concesión celebrado con la Triple A se extienda hasta el 31 de diciembre de 2025 junto con su respectiva interventoría”.

Así las cosas, en el proyecto también se eliminó un artículo que autorizaba a la celebración de un contrato para una posible operación transitoria, por término de seis meses.

Sumado a esto, los concejales consideraron que teniendo en cuenta que “las facultades que se confieren a la alcaldesa llegarían hasta el 31 de diciembre de 2025, y no se sobrepasa la vigencia 2025, por lo que no es necesario comprometer vigencias futuras ordinarias correspondientes al año 2026, ya que estos recursos están garantizados en el Sistema General de Participaciones de agua potable y saneamiento básico y los aportes de los sectores comerciales e industriales de Soledad, incluidos en el presupuesto del municipio del año 2025”.

De esta manera, el resto del proyecto se mantendrá tal cual como fue redactado originalmente para su segundo debate este sábado 30 de agosto.

Se está a la espera de que se defina cuál será el plan de la administración municipal con relación a la prestación a largo plazo.

Frenada la nueva licitación

A finales del mes de julio, el Concejo le aprobó –en primera instancia– las facultades para iniciar una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, el proyecto fue devuelto a la Alcaldía debido a que se culminó el periodo de sesiones y no pudo ser discutido en plenaria. Por tal motivo, los miembros del cabildo se encuentran a la espera de definiciones de la administración municipal.

Con respecto a este tema en particular, el concejal Bryan Orozco aseguró a EL HERALDO que: “no creo que manden un nuevo proyecto. Las sesiones extraordinarias acaban el próximo martes, así que tendrían que presentarlo este jueves para votarlo el fin de semana”.

También, el concejal Kevin Balbuena, mencionó que: “me imagino que la administración municipal tendrá otras alternativas en caso de que las condiciones de la prórroga cambien, así que las conoceremos en su momento para ponerlas en estudio en el Concejo en las extraordinarias”.