El Concejo de Soledad avaló a la Alcaldía de Soledad el presupuesto del municipio para el 2026, cuyo monto es de $1.4 billones de pesos. En dicha hoja de ruta financiera, la entidad municipal priorizó recursos para atender las necesidades más urgentes de la población al destinar más del 79% del presupuesto a inversión social.

“La aprobación del presupuesto 2026 constituye un ejercicio público y democrático que consolida la visión humanitaria del Gobierno Municipal. Estas decisiones financieras garantizan la sostenibilidad de programas contemplados en el Plan de Acción, con el fin de fortalecer los derechos de todos los habitantes, especialmente de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad”, expresó la administración a través de un comunicado.

De esta manera, el 79% de los recursos irá al sector Salud, el cual recibirá el 44,65% del presupuesto total (unos 587 mil millones de pesos) y la Educación, que contará con el 34,81% del presupuesto (unos 458 mil millones de pesos).

“Este enfoque permitirá garantizar la continuidad y la expansión de programas esenciales en atención primaria, bienestar comunitario, formación, permanencia escolar y ampliación de la cobertura educativa”, explicó la alcaldía.

Por otro lado, los gastos de funcionamiento de la administración municipal para 2026 equivalen al 5,31%, conforme al Acuerdo aprobado por el Concejo, que determinó un total de $77 mil millones de pesos para los mismos.

“Esta cifra refleja el compromiso de la administración con un manejo eficiente de los recursos públicos, privilegiando siempre la inversión social por encima de los gastos operativos”, complementaron en el documento.