Ante la ausencia de una línea base geológica que oriente decisiones de manejo ambiental en el Parque Isla Salamanca, un estudiante de noveno semestre de Geología de la Universidad del Norte formuló una propuesta de tesis que pretende estudiar los sedimentos en esta zona protegida.

Le puede interesar: Conozca los trabajos eléctricos programados para este jueves

El joven responde el nombre de Kevin Clemente y su investigación se titula ‘Caracterización, textura y composición de sedimentos lacustres en el sector occidental de los Andes Parque Isla Salamanca’. Su estudio fue seleccionado recientemente por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) como una de las ganadoras del Fondo Corrigan, un programa que financia tesis de grado orientadas a fortalecer el conocimiento geocientífico en el país.

El joven formuló la propuesta durante aproximadamente un año, la envió en marzo y recibió la respuesta final en noviembre tras la ampliación de la convocatoria. De acuerdo con la Uninorte, la propuesta destacó por su pertinencia para la gestión ambiental del territorio y su solidez investigativa.

“Para mí fue un orgullo recibir el reconocimiento, ya que no solamente es el apoyo económico que brinda el Fondo, sino la motivación que esto nos da como estudiantes investigadores”, expresó Clemente.

Y añadió: “en el Parque Isla Salamanca no existe una línea base en geología que permita tomar decisiones de manejo, mi investigación busca caracterizar los sedimentos y explicar problemáticas como la erosión, entre otros”.

El proyecto fue posible gracias a una articulación entre la Universidad del Norte, Invemar y la Dirección General Marítima (Dimar), instituciones que facilitaron muestras y datos técnicos esenciales para el análisis. De acuerdo con Clemente, uno de los principales retos fue lograr acceso a la información necesaria.

“Lo más difícil fue conseguir los datos, porque al ser un área protegida se requieren permisos. Sin embargo, Parques Nacionales e Invemar fueron muy colaborativos y nos proporcionaron las muestras que necesitábamos”, señaló.

El Fondo Corrigan exige a sus beneficiarios la entrega de un artículo científico para la revista Energía & Geociencias, lo cual representa una oportunidad para aportar al desarrollo del sector.

“La publicación impactará a la comunidad científica porque antes no se conocía con detalle la composición y las propiedades de los sedimentos de estas lagunas costeras. Este tipo de aportes enriquece la investigación geológica en Colombia”, afirmó el estudiante destacado.

Además: Anuncian nueva ampliación de la calle 84 hasta Gran Malecón del Río

De igual forma, Clemente resaltó el valor formativo del programa, especialmente en la construcción de propuestas académicas rigurosas. “Ser beneficiario del Fondo Corrigan es un reconocimiento a mi futuro profesional. Aprendemos a formular presupuestos, cronogramas y a escribir con mayor rigurosidad científica”, concluyó