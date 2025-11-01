Dos campesinos que se dirigían a una finca en la vereda El Bolsillo, zona rural del municipio de Curumaní, se percataron del cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba a orilla del camino en medio de un matorral. Estas personas, quienes se movilizaban en una motocicleta, se desplazaron hasta la subestación de la Policía Nacional, y dieron aviso a los uniformados.

Tras conocerse los hechos, el occiso fue identificado como Carlos Albeiro Estrada Carreño, de 35 años, el cual presentaba tres heridas en diferentes partes del cuerpo producidas por arma de fuego.

Voceros de la Policía Nacional indicaron que los familiares de este sujeto, señalaron que no sabían de su paradero desde hacía un mes, por lo que lo daban como desaparecido.

Al momento se desconocen los móviles y responsables del asesinato.

Asimismo, se estableció que Estrada Carreño, era conocido como ‘Yeyo’, quien en 2018, fue capturado por la Policía Nacional mediante un allanamiento por presuntamente estar vinculado al hurto en fincas, junto a una mujer y otro hombre, conocidos como ‘Los Finqueros’.