En la tarde de este viernes 31 de octubre se registró un nuevo ataque sicarial en la ciudad de Santa Marta. El sonido de un arma de fuego alertó a la comunidad del barrio María Eugenia, donde un hombre resultó gravemente herido.

Según testigos, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta arribaron hasta la calle 43 con carrera 13, e interceptaron a un joven, a quien le dispararon en diferentes oportunidades.

De acuerdo con las autoridades, la víctima habría recibido al menos 7 impactos de bala. Tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta la urgencia del Hospital Julio Méndez Barreneche, donde los médicos en turno confirmaron su deceso.

El fallecido fue identificado como Roiman René, quien también se movilizaba en una motocicleta al momento del ataque.

Unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al lugar del crimen para adelantar investigaciones para dar con el paradero de los criminales y conocer los móviles del hecho.