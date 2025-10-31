Por información oportuna de la ciudadanía, uniformados del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Cesar, lograron el rescate de un puercoespín que había resultado herido tras ser agredido a piedras, por unos niños en el barrio Villa Sol, del municipio de Aguachica.

Leer más: Inician ruta de inspección, vigilancia y control a hospitales en La Guajira

El animal presentaba lesiones visibles producto de la agresión, por lo que los uniformados intervinieron de inmediato para protegerlo y aplicando los protocolos de manejo seguro de fauna silvestre. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado hasta las instalaciones de Corpocesar, donde fue valorado por un médico veterinario para ser devuelto a su hábitat natural.

Policía Nacional /Cortesía

Lea además: Realizan Cuarta Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios en La Guajira

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Morales Vargas, destacó la rápida reacción de los uniformados y la colaboración ciudadana que permitió salvar la vida del animal: “La protección del medio ambiente es una tarea de todos. Invitamos a la comunidad a cuidar y respetar la fauna silvestre, enseñando a los más jóvenes el valor de convivir en armonía con la naturaleza”, expresó el oficial.