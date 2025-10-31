La Secretaría de Salud departamental inició la ruta de inspección, vigilancia y control a los hospitales del departamento de La Guajira, con el fin de fortalecer la adecuada situación de higiene, seguridad y atención de calidad a las comunidades.

La primera visita del recorrido se realizó en el hospital Nuestra Señora de los Remedios, liderada por la secretaria Leidy González Yepez, donde observaron varias mejoras como lo son: el fortalecimiento de triaje obstétrico para la adecuada clasificación en riesgo de pacientes embarazadas; implementación del sistema de estimación de la pérdida hemática en el evento obstétrico, así como del equipo de respuesta inmediata.

Además, junto al gerente de esa institución, se recorrieron las instalaciones para evaluar, identificar riesgos, prevenir efectos adversos para los pacientes, así como fomentar la participación y articulación intersectorial. El recorrido fue acompañado por los equipos de inspección, vigilancia y control (por sus siglas IVC) y salud sexual y reproductiva.

Tras la visita, las instituciones prestadoras de salud deberán realizar un plan de mejoramiento previa socialización de los hallazgos que se evidencien en la misma. Relacionados con los procesos prioritarios de atención, la capacidad instalada, la idoneidad del talento humano. Y en especial, las relacionadas con la capacidad para la atención de emergencias obstétricas.

La finalidad de las visitas es conocer de primera mano la situación de las IPS, en especial la atención materno perinatal, de manera que estas revisiones les permitan encontrar oportunidades de mejora, y corregir falencias que afecten la atención de calidad del servicio de salud en La Guajira.