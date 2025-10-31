Un hombre muerto y otro gravemente herido deja un doble accidente de tránsito en carreteras del sur del departamento de La Guajira.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Beltrán, de 53 años de edad, natural de Venezuela. Por su parte, el herido responde al nombre de Hugo Eduardo Andrade Ortega, oriundo de Barranquilla, Atlántico.

El siniestro vial se registró en horas de la noche de este jueves 30 de octubre, en la vía que conduce del municipio de Hatonuevo al corregimiento de Cuestecitas, jurisdicción de Albania.

Según la información preliminar, el primer accidente lo protagonizó Andrade Ortega, quien había llegado al municipio de Fonseca a realizar un trabajo y de regreso a Albania cuando se movilizaba en una motocicleta, no divisó a una vaca que se atravesó en la carretera y chocó contra ella, lo que le causó las lesiones sumadas al violento contacto de su humanidad con el pavimento.

Por lo que transeúntes alertaron a una ambulancia con paramédicos que lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Carmen, de Hatonuevo.

Minutos después, el extranjero que transitaba por el mismo lugar, tampoco vio al semoviente, lo impactó y chocó contra el asfalto. El impacto le causó la muerte de manera inmediata.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes y trasladaron el cadáver hasta la sede de Medicina Legal local.