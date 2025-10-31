En el municipio de El Copey, situado en un punto estratégico en el departamento del Cesar, y de conexión hacia otros departamentos, serán construidas dos glorietas que fortalecerán la conectividad y el desarrollo de esta región.

El anuncio fue realizado por el alcalde municipal Assad Raish Gámez, tras varias reuniones junto con la Contraloría General de la República, hasta que se dio la aprobación de los recursos.

Es de indicar que con la construcción de las glorietas el municipio tendrá avance en lo relacionado con el comercio, transportadores y emprendedores locales, ya que permitirá optimizar el tránsito de turistas y visitantes, generando un impacto positivo en la economía.

Durante este proceso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Yuma Concesionaria S.A. confirmaron que continúan trabajando en otros contratos de concesión, con el objetivo de incorporar y realizar las obras concertadas durante diferentes mesas de trabajo, consolidando así los compromisos para la terminación integral del proyecto vial que impulsa el progreso del departamento.

Asimismo, se destacó que en días pasados también fueron aprobadas obras similares para Valledupar, reafirmando que la articulación entre los gobiernos locales, los entes de control y las entidades nacionales está reactivando y asegurando la culminación de proyectos estratégicos para el desarrollo del Cesar y de la región Caribe.

“Hoy demostramos que cuando se gestiona con compromiso, los resultados llegan. Las glorietas para El Copey son una realidad gracias al trabajo conjunto y a la firme decisión de seguir construyendo progreso para nuestra gente”, afirmó el alcalde Assad Raish.