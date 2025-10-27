Una vez más quedó en evidencia cómo el Cesar y su capital Valledupar, son utilizados como ruta para el narcotráfico, con droga que sale desde el Catatumbo atraviesa todo el departamento para continuar camino hacia La Guajira, y finalmente ser sacada la sustancia estupefaciente a otros países por el mar Caribe.

Sucedió que la Policía Metropolitana de Valledupar, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en coordinación con personal especializado de la Dirección de Antinarcóticos, logró la captura de dos hombres y la incautación de 298 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 6D con avenida Simón Bolívar, barrio Pontevedra Norte, de la capital del Cesar, donde uniformados realizaban actividades de registro y control a personas y vehículos. Durante la intervención, le realizaron la señal de pare a un automóvil ocupado por dos ciudadanos, quienes fueron identificados como Jonathan Jaar Olivares Iguarán, de 43 años, y Yiovani Atencia Patiño, de 55 años, al parecer, procedentes de La Guajira.

La incautación se dio mediante labores de inteligencia de la Policía Metropolitana de Valledupar.

Al practicar la inspección al vehículo, los uniformados hallaron en su interior cinco sacos plásticos multicolores que contenían más de 300 paquetes rectangulares, envueltos en vinipel y cinta adhesiva con logotipos de bolas de billar número 8.

Tras la verificación por parte del personal antinarcóticos, se confirmó que el contenido correspondía a marihuana prensada, lista para su distribución ilegal.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, informándoseles sus derechos y siendo trasladados a la URI de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización ante un juez de control de garantías.

“De acuerdo con las investigaciones, la sustancia era transportada por una organización dedicada al tráfico de estupefacientes hacia diferentes estructuras criminales. Se presume que el cargamento tendría como destino el departamento de La Guajira, desde donde sería enviado mediante lanchas hacia el exterior. Con este resultado, se logra afectar las rentas criminales en aproximadamente 81 millones de pesos, evitando la comercialización de más de 596.000 dosis de marihuana”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán.