En el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de Luis Daniel Almenares, de 30 años, señalado de participar en el asesinato de Jesús Alberto Fábregas Acosta, de 29 años.

Leer más: Las dos versiones sobre ataque a cuchillo en vivienda de Carlos Meisel: ¿agresor bebió con las víctimas?

En la vista pública el procesado no aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso con homicidio agravado en grado de tentativa, y porte ilegal de arma de fuego, por los cuales podría pagar una pena de prisión superior a los 600 meses, equivalente a 50 años. Asimismo se conoció que la imputación fue a título de coautor de los hechos.

Como se recordará este hombre se desempeñaba como ‘cobradiario’ y fue capturado en días pasados por la Policía Metropolitana de Valledupar, en el barrio San Joaquín, mediante una orden judicial por los delitos antes descritos.

Los hechos que dieron origen a este proceso se desencadenaron producto de una riña el 17 de junio pasado, en el barrio Mareigua, de esta capital, cuando presuntamente Almenares, junto a un compañero de labores amenazaron a Jesús Fábregas Acosta, y al hermano de este Sebastián Muñoz Acosta, de 22 años, por una deuda de $15.000, por varios días de no cancelar el acuerdo que tenían para la deuda.

Ver también: Leyton Barrios es designado como rector de la Uniatlántico para el periodo 2025-2029

En medio de la confrontación uno de los ‘cobradiarios’, sacó un arma de fuego y disparó contra los dos hermanos llevando a la muerte a Fábregas Acosta, mientras que Muñoz Acosta, quedó herido y logró sobrevivir.

Asimismo en el desarrollo de la audiencia el representante del ente acusador indicó contar con suficientes elementos materiales probatorios para demostrar la responsabilidad del imputado, entre estas: mensajes de chat, una tarjeta del control de pagos utilizada por los ‘cobradiarios’, relatos de testigos e informes policiales.

Finalmente, la Fiscalía solicitó medida de prisión preventiva en centro carcelario.