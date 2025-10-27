Las familias que residen en la vereda Sabana de León, en el municipio de Manaure, Cesar, se están viendo afectadas por una fuerte avalancha de lodo y piedra que se registró durante el fin de semana como consecuencia de las fuertes lluvias, que aumentaron el caudal del arroyo llamado ‘arroyo seco’.

Según lo indicado por Juan Carlos Taborda, la situación se presenta año tras a año en temporada de lluvias, lo cual causa que no solo las familias se vean afectadas por inhabilidad de la vías de acceso, sino también los estudiantes no pueden asistir a clases, y lo más preocupante son los daños en los cultivos de café, cacao, aguacate y pancoger.

“Estamos incomunicados no hay presencia de ninguna entidad que se encargue de la situación y estamos en la espera. Sucede que hay un arroyo que siempre presenta emergencia, el cual se llama arroyo seco, y una fuerte lluvia durante los últimos días y por ello su caudal aumentó y se desbordó afectando la vía principal dejando a la comunidad incomunicada. Se necesita maquinaria adecuada y personal para habilitar nuevamente el acceso de las personas que habitan en la vereda. Hay mucho escombro en la vía por la fuerte avalancha”, expresó Taborda.

Por ello, en nombre de toda la comunidad de la vereda hace un llamado a la Alcaldía Municipal y Gobernación del Cesar, para que a la zona sea enviada la ayuda necesaria y puedan tener mejor vía.

De acuerdo con el IDEAM, el departamento del Cesar se encuentra en Alerta Roja, en cuanto a deslizamientos de tierra, en municipios como Agustín Codazzi, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua De Ibirico, Manaure, Pailitas y Pelaya. En Alerta Amarilla: Aguachica, La Gloria, La Paz, San Alberto, Tamalameque. Y Alerta Naranja: El Copey, González, Río De Oro, San Diego, y San Martín.