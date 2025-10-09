En la ciénaga ubicada en la vereda Camanchin, entre los municipios de Chiriguaná y Chimichagua, en el Cesar, un niño de 9 años, fue hallado muerto por pescadores del sector, quienes dieron aviso a las autoridades policiales.

De los hechos se tuvo conocimiento la mañana de este miércoles, cuando los pescadores al iniciar su faena se percataron del cuerpo sin vida.

Al llegar las autoridades al sitio, identificaron al menor de edad como Yorbi Andrés Molina Yance, quien según su abuela presentaba la patología de autismo y estaba desaparecido desde el pasado martes en horas de la tarde, por lo que tenían una desesperada búsqueda que terminó en tragedia.

Tras el hallazgo las autoridades competentes realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras que sus familiares adelantaban las labores para la respectiva entrega y darle cristiana sepultura.