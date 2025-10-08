En la mañana de este miércoles 8 de octubre se llevó a cabo la segunda audiencia preliminar contra Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’ o ‘Máquina’, detenido por las autoridades mediante orden judicial emanada por un juez, por su participación en el feminicidio de su expareja Kelly Jhoana De Arco, ocurrido el lunes anterior en el conjunto residencial Metrocentro, sur de Barranquilla.

Cabe reseñar que Castro Daza se había entregado a las autoridades en la misma madrugada del lunes, un par de horas después del crimen, pero se detuvo por porte ilegal de arma de fuego y en la tarde del martes se hizo efectiva la orden de captura en su contra por feminicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

En esa línea, luego de legalizada la captura, se dio traslado a la Fiscalía para que imputara cargos contra el individuo señalado de pertenecer a la estructura criminal ‘los Costeños’.

En la audiencia virtual, la agencia fiscal dio detalles al juez de cómo se habría cometido el feminicidio de la mujer cuando esta iba ingresando a su lugar de residencia.

Al parecer, Kelly le había manifestado a Eduar: “¿Qué haces aquí en mi casa?, a lo que este no contestó sino que actuó sobre la humanidad de la mujer para reducirla.

“Usted (Castro), sin mediar palabra, se acercó a ella (Kelly Jhoana), la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida”, relató el fiscal del caso.

tomada de Audiencia virtual contra Eduar Alfonso Castro Daza.

Castro Daza no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y ahora deberá permanecer en custodia mientras se surte la tercera audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, programada para el 16 de octubre.

Entretanto, en la tarde de este miércoles estaba programado el sepelio de la víctima en el camposanto Los Olivos de la Vía al Mar.