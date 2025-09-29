A través de una carta abierta al presidente de la República, Gustavo Petro, el Movimiento Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, le solicita al jefe de Estado, apartar de sus funciones a Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario.

Quienes firman la misiva son el Movimiento Identidad Popular, Juventud Comunista Valledupar Local Rosilda Arias, ACEU Valledupar, Frente Violeta y Mesa Solidaria, quienes consideran que Guerrero Jiménez no ha demostrado disposición para articular una agenda conjunta con el movimiento estudiantil, juvenil y social, orientada a que la UPC se consolide como una institución al servicio de las comunidades del departamento, y no continúe ligada a los clanes políticos de esta región, que a su juicio la siguen deteriorando.

“Nuestra agenda es y seguirá siendo en defensa de la educación superior pública, esperábamos que la delegada la planteara en las discusiones del CSU. Sin embargo, su desinterés no solo demuestra complicidad en que la Universidad siga en manos de las mismas personas, sino que resulta aún más grave porque Juliana hizo parte del movimiento estudiantil de la UPC y hoy le da la espalda a las banderas de lucha que alguna vez levantó junto con nosotros”, se lee en apartes de la carta.

Finalmente, le piden vehemente al presidente Gustavo Petro que delegue a una persona idónea, transparente, con experiencia en la lucha y que sea elegida por la base estudiantil, juvenil y social. “No aceptamos más delegados que responsan a intereses ajenos a las necesidades de la comunidad universitaria y general.

Es de recordar que desde hace varios meses Juliana Andrea Guerrero Jiménez ha sido blanco de polémica, ya que distintos sectores y en especial el político cuestiona su llegada a importantes cargos a nivel nacional y su cercanía con el presidente de la República, al considerar su poca experiencia. Además que salió a la luz pública las irregularidades en la obtención de su título profesional como contadora pública, para el cual no habría presentado las Pruebas Saber Pro.

Otros de los cuestionamientos que se le añaden es el uso de un helicóptero de la Policía Nacional para asistir precisamente a una reunión de Consejo Superior Universitario de la UPC.