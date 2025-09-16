Mientras dormía en una cama fue asesinado con arma de fuego, Eliecer Guerrero Sánchez, de 40 años, conocido como ‘Concha de coco’, en el barrio Marilyn Hinojosa, del municipio de Becerril.

Lea también: “Edison llegó hasta a la clínica, pero no entró”: madre de Johanna Baca, la mujer que cayó de cuarto piso en Puerto Armónica

Sobre estos hechos se tuvo conocimiento en horas de la mañana de este martes, cuando los familiares del occiso al notar su ausencia deciden entrar a la habitación y llamarlo para que fuera a trabajar, encontrándose con que estaba muerto sobre un charco de sangre.

De inmediato sus familiares se alertaron y dieron aviso a la Policía Nacional. La noticia de inmediato se conoció por todo el barrio, donde los vecinos no tardaron en preguntarse qué había sucedido.

Lea también: Atacan a bala a hermano menor del Negro Ober en medio de una fiesta en Soledad

Según indicó el reporte policial, el cuerpo sin vida presentaba varios impactos de arma de fuego, los más letales en la cabeza. También detallaron que una tía de Guerrero Sánchez, indicó que en horas de la madrugada sintió varios disparos dentro de la residencia, se levantó a verificar qué había sucedido, pero no encontró nada sospechoso y se volvió a acostar. Horas después fue que hallaron a su sobrino muerto.

No obstante, las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar quién disparó contra esta persona.

Lea también: Matan a joven de 22 años de cuatro disparos en Ciudadela 20 de Julio

Versiones preliminares indican que pudo tratarse de un suicidio, sin embargo, en la escena no fue encontrada un arma de fuego. También se presume que le dispararon desde una ventana continua a la calle.

Finalmente, hasta la vivienda llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y procedieron a la inspección técnica del cadáver.