La historia de Valledupar se ha caracterizado por estar llena de música y cultura; valores que son aprovechados en cualquier escenario, por ello la Empresa de Alumbrado Público, ESTIV, en alianza con la Oficina de Cultura Municipal, llevará a cabo la campaña de Responsabilidad Social Empresarial, ‘Valledupar se Ilumina con Cultura’, la cual, busca impactar positivamente a más de mil niños, a través de una moderna iluminación, el arte y la tradición.

Leer más: Incautan 60.000 dosis de marihuana que iba a ser distribuida en Valledupar

“Será un gran encuentro cultural, perfecto para compartir en familia y fortalecer el orgullo vallenato que nos identifica. Este 2025 buscamos fusionar nuestras raíces con aquellos escenarios que hoy gozan de luminarias y reflectores led de última tecnología, y que son propicios para el desarrollo de distintas actividades recreativas”, expresó el ingeniero Ricardo Henríquez, gerente de ESTIV.

Secretaria de Cultura/Cortesía

Lo anterior está siendo coordinado y respaldado, por Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura, quien comunicó que la estrategia pondrá a disposición de la comunidad en general toda su oferta institucional.

Le puede interesar: Vía cerrada entre Cuestecitas y Albania, La Guajira por presencia de aparente artefacto explosivo

Además, anunció la apertura a la inscripción al concurso de canción inédita que identificará a la empresa a cargo del servicio de alumbrado público.

“Durante el mes de octubre desarrollaremos varios shows; previo a ello, del 10 al 16 de septiembre estará abierta la convocatoria para que los niños entre 8 y 12 años sean los creadores del jingle oficial de ESTIV. Los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJbSqE_6LlfudCwbD20FiOb73LqGuz2UrJsgO5UaerdMIn_Q/viewform?usp=header, conocer los requisitos, inscribirse y demostrar su talento”, manifestó González.

Secretaria de Cultura/Cortesía

Lea también: Veeduría en Sucre advierte sobre riesgos por mal estado del Estadio 8 de Diciembre de Corozal

Cabe precisar que, la iniciativa tendrá como epicentro la plaza Cultural Villa Miriam, donde habrá lugar para los finalistas, con la participación de un jurado especial.