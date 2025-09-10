El Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia que lideran Francisco Mercado Bohórquez y Viviana Patricia Romero Pérez, instó a la Dirección Regional del Bienestar Familiar en Sucre, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, a que realicen una visita prioritaria y de inspección e intervención al Estadio de Béisbol 8 de Diciembre de la ciudad de Corozal.

Leer también: El pueblo Zenú sigue a la expectativa por la suerte de su Cacique Regional

El pedido se fundamenta en el avanzado estado de deterioro que este escenario registra y donde además está alojada una familia, con menores de edad, desde hace varios años.

En la comunicación la veeduría refiere que el Estadio, ubicado en la carrera 20 con calle 40E del barrio El Jardín, presenta grietas, infraestructura en mal estado, cubiertas sin techo y el hierro oxidado y partido, por lo que “este espacio representa un riesgo significativo para la seguridad de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que utilizan diariamente para sus actividades deportivas y recreativas, al igual que para la señora Berta Novoa Salgado y su familia integrada por su hija de dos nietos menores de edad, que residen internamente desde el año 2003”.

Los veedores solicitan a las autoridades antes mencionadas tomar las medidas correctivas necesarias para asegurar la seguridad de los usuarios, especialmente de la población infantil y adolescente.

Importante: Sincelejo pondrá en marcha el proyecto de inteligencia artificial aplicada a la educación

Además, el escenario por su descuido, dado que no tiene vigilancia, es tomado además para el expendio y consumo de sustancias alucinógenas.