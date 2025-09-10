La alcaldía de Sincelejo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rural y Ambiente y en alianza con Alma Matter, pondrá en marcha el proyecto de inteligencia artificial aplicada a la educación.

Esta es una iniciativa que busca fortalecer la innovación en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas focalizadas.

El lanzamiento fue anunciado por la alcaldía y será el próximo martes 16 de septiembre a partir de las 9:00 a. m.

El proyecto comprende dos fases. La primera es una conferencia presencial de socialización con rectores y docentes y luego, entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre, habrá seminarios virtuales sobre creación de contenidos con Inteligencia Artificial, inclusión educativa, casos de éxito y nuevas oportunidades de aplicación de esta tecnología.

Los participantes tendrán la oportunidad de acceder a becas parciales para programas de posgrado (maestrías y doctorados), reafirmando el compromiso institucional de impulsar la calidad educativa mediante la incorporación de herramientas innovadoras.