Luego de los actos de agresión tanto verbal como física de los que fueron objeto varios funcionarios del gobierno del municipio de San Onofre, incluida la mandataria Marta Cantillo Martínez, la administración se pronunció para repudiarlos y rechazarlos.

A través de una comunicación, el gobierno indica que como representantes de la institucionalidad acudieron el martes 9 de septiembre al corregimiento El Rincón del Mar con el propósito de “solidarizarse, ayudar y atender la emergencia en el corregimiento”, pero lo que hubo fueron agresiones físicas y verbales contra los funcionarios públicos, por lo que “la administración municipal repudia y rechaza las agresiones”

Al tiempo advierte que la seguridad y el respeto hacia quienes sirven a la comunidad son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones municipales.

A su vez hacen un llamado a la ciudadanía a fomentar un ambiente de tolerancia, diálogo, respeto y cordialidad con los funcionarios públicos, ya que su labor es esencial para el bienestar de la comunidad, y recuerdan que la violencia contra servidor público es un delito.

EL HERALDO conoció que la delegación del gobierno municipal arribó y la alcaldesa alcanzó a instalar el PMU, pero a eso de las 3:00 de la tarde cuando iban a realizar un recorrido un sector de la comunidad se opuso, entre ellos un concejal del corregimiento, con el que la mandataria tuvo un cruce de palabras que derivó en la turba que hizo salir a los funcionarios a las carreras porque les lanzaron cocos secos y piedras.

El caso fue puesto en conocimiento, de manera formal, por parte de los funcionarios, ante la Fiscalía General de la Nación.

De otra parte, el gobierno de San Onofre le reconoce a la comunidad su capacidad de respuesta, solidaridad y tolerancia frente al voraz incendio que arrasó con 8 cabañas y dos casa-habitaciones en esta zona turística, generando un gran impacto económico y emocional.Además hubo dos heridos: uno con quemadura en primer grado y otro con trauma en miembro inferior derecho

La evaluación y cuantificación de los daños la siguen realizando.