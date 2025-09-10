Pérdidas millonarias, pero aún sin cuantificar con exactitud, dejó el voraz incendio que se registró al término de la mañana de este martes 9 de septiembre en el sector La Punta del corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, norte del departamento de Sucre.

Las pérdidas económicas están representadas en la quema total de 10 establecimientos de comercio turístico, entre ellas 8 lujosas cabañas y 2 casas-habitaciones.

La conflagración, que se hacía incontrolable por el difícil acceso a la zona, además de los fuertes vientos marinos que la hicieron expandirse rápidamente, también dejó dos personas lesionadas. Una de ellas tiene quemaduras de primer grado y otro afectaciones en la pierna derecha.

Cortesía

A la zona concurrieron unidades bomberiles de los municipios vecinos de Tolú y Toluviejo, Defensa Civil, además de Guardacostas y la jefe de la oficina de Gestión del Riesgo del departamento de Sucre, Paola Tous, quien destacó la labor de la misma comunidad para sofocar las llamas.

También estuvo presente la alcaldesa Marta Cantillo Martínez y miembros de su gabinete con la finalidad de evaluar los daños y buscar soluciones, sin embargo, su presencia no fue bien recibida por un sector de esta comunidad que pasó de las agresiones verbales a las físicas, pues una turba los hizo salir a toda prisa en medio del lanzamiento de piedras. Este hecho quedó evidenciado en videos que circulan en redes sociales. Se está a la espera de que la administración emita un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

En la zona quedó instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) y está activado el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.