Juan Salazar Romero, padre de Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, expersonera municipal de Tamalameque, envió un carta al presidente de la República, Gustavo Petro, y al alto comisionado de paz, Otty Patiño Hormanza, a fin de que se puedan realizar acciones humanitarias, para que esta joven de 30 años, los cuales cumplió en cautiverio regrese a la libertar y vuelva a estar en el seno de su hogar.

Este secuestro se registró el 21 de febrero de 2025, por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional, cuando se desplazaba entre los corregimientos de Saloa, municipio de Chimichagua, y Las Vegas, municipio de Curumaní, en compañía de un ingeniero agrónomo y un líder campesino, quienes dos días después fueron dejados en libertad en el municipio de Pelaya. Desde entonces no saben nada de ella, a excepto una prueba de sobrevivencia que les hicieron llegar recién fue plagiada, pero solo se la permitieron ver por una vez.

El padre de la expersonera, envió la carta al presidente de la nación, el pasado 21 de agosto como un acto desesperado para tener nuevamente a sus hijos.

“Hoy, se cumplen seis meses del abominable secuestro de mi hija, y sus plagiarios exigen $15.000 millones por su liberación. Mi hija, ocupó la Personería Municipal de Tamalameque, con un sueldo de cuatro millones de pesos, aproximadamente, lo que quiere decir que, no tiene patrimonio para asumir semejante demanda económica”.

“Yo, soy propietario de una finca de 308 hectáreas, la cual permanece sola, la mayor parte del tiempo, debido a la presencia constante en la región, de actores armados ilegales de distintas orientaciones, que impiden la explotación del predio a plenitud. Esto se lo cuento, para que sepa que no tengo forma de acceder a la demanda del ELN, por mucho que la angustia y el dolor, me sobrepasen”, se lee en la carta.

También refiere que acuden al jefe de Estado para implorarle que pueda disponer de sus capacidades para que sea liberada.

“Señor Presidente, desde mi dolor de padre y el de mi familia toda, agradezco todo lo que pueda hacer por Yennis Vanessa, mi hija... la más inocente víctima de este demencial conflicto que nos consume como nación. Dígame lo que debo hacer y lo haré”, concluye Juan Salazar Romero en su carta.

Es de recordar que las autoridades locales y departamentales mantienen la oferta de hasta 60 millones de pesos, por información que conduzca al paradero de dónde se encuentra la expersonera de Tamalameque, y que sus secuestradores sean capturados.

También en el Cesar recientemente fue capturado el joven de 16 años, Jonathan Santiago Urrea, en el municipio de Río de Oro, cuando se desplazaba en motocicleta hacia su colegio, aún permanece en cautiverio.