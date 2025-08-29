La Policía Nacional informó que en el corregimiento Puerto Mosquito, municipio de Gamarra, sur del Cesar, fueron capturados el delito de homicidio dos sujetos como presuntos responsables de un doble asesinato en esta jurisdicción.

La acción policial fue gracias a la ayuda de la información suministrada por la comunidad que permitió la activación de un plan candado, teniendo en cuenta que dichas personas minutos antes habrían ocasionado la muerte violenta de dos ciudadanos, utilizando un arma de fuego, informó la Policía.

Durante la captura, a los implicados se les incautó un revólver calibre 38, equipado con tres proyectiles, y una motocicleta que fue utilizada para desplazarse tras cometer el crimen; es importante destacar que uno de los capturados resultó herido en un cruce de disparos con la patrulla policial, por lo que actualmente recibe atención médica en una clínica de Aguachica.

Las autoridades presumen que estos sujetos hacían parte del frente 37 de las disidencias de las Farc.

Las víctimas en este caso fueron Omar Alfonso Contreras y Alirio Chávez, ambos trabajaban en oficios varios.

