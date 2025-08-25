En el barrio Esperanza, sector La Caleta, del municipio de Chimichagua, se registró el asesinato de un hombre que se encontraba en una gallera departiendo en medio de peleas de gallos finos.

El occiso fue identificado como Jhon Jainer Rodríguez Patiño, de 24 años, en hechos que se registraron la noche del pasado domingo. Versiones preliminares indicaron que este hombre se encontraba en dicho lugar hasta donde llegaron sujetos desconocidos y le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo muerto.

Posterior a los disparos, el jolgorio de las demás personas que se encontraban departiendo se vio interrumpido, mientras que las autoridades de Policía Nacional hicieron presencia en el sitio para asumir los actos urgentes y realizar la inspección técnica del cadáver.

Se conoció que Rodríguez Patiño, se desempeñaba como cuidador de una finca en la zona de la Sabana del Indio. Las autoridades buscan establecer los móviles del sicariato.