Una investigación y rigurosos seguimientos por parte de funcionarios especializados de la Dijín y Sijín, en conjunto con el CTI de la Fiscalía, permitió la captura de los presuntos responsables del asesinato del intendente Christian Adrián García Ruíz, ocurrido el pasado 6 de julio en el barrio Primero de Mayo, de Valledupar.

Tras dos diligencias de allanamiento realizadas en Barranquilla y en la capital del Cesar, fueron detenidos por orden judicial Ronald José Charri Vargas, alias Ronald; Andrés Alberto Escobar Camargo, alias El Godito, y Adrián Camilo Calvo Tonson, alias Calvo. Este último con antecedentes judiciales por hurto en menor cuantía y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además estaba requerido con circular azul por Interpol, por el delito de hurto.

De acuerdo con la Policía, para llegar a dichas capturas fueron 49 días de trabajo investigativo, y el análisis de más de 200 horas de video de cámaras de seguridad, testimonios, interrogatorios, reconocimientos fotográficos y otras pruebas clave, que logró dar con los responsables materiales del crimen.

“Este avance representa un paso más en la lucha por hacer justicia en favor del personal de la Policía Nacional y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, manifestó el Coronel Alex Duran, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 08 Especializada y enfrentarán cargos por homicidio agravado, hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Cabe recordar que para el día de los hechos el intendente Christian Adrián García Ruíz se encontraba de descanso, por lo cual estuvo departiendo con amigos y al regresar a su vivienda y a pocos metros de llegar fue interceptado por delincuentes que le dispararon para hurtarle su motocicleta, hecho que lograron dejando en el sitio la moto en que se desplazaban.

El funcionario de la Policía Nacional intentó seguirlos en esa motocicleta, pero el disparo fue letal y falleció en el sitio.

García Ruíz era el jefe de la Sijín en el municipio de Bosconia, y oriundo de Antioquia.