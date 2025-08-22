Cinco personas privadas de la libertad, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como ‘La Tramacúa’, salieron del penal este viernes 22 de agosto de 2025, con la finalidad de llevar a cabo una jornada de limpieza y embellecimiento en las instalaciones de la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa.

La jornada que le apuesta a la resocialización, estuvo acompañada de charlas de sensibilización sobre las consecuencias de los actos delictivos e incluyó limpieza de áreas verdes y recuperación de murales en el colegio.

Al respecto, Carlos Yesid Molina, director de La Tramacúa, manifestó que este tipo de actividades generan un impacto positivo en los internos y en las comunidades. Además, hace parte de una estrategia nacional impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, que tiene como propósito brindar segundas oportunidades y generar procesos de transformación social desde los centros carcelarios.

Cortesía INPEC.

“Estamos saliendo hoy con el programa de sensibilización ‘Delinquir no paga’ e impartiendo charlas aquí dentro del colegio. Además, trajimos cinco PPL para arreglar los murales y limpiar la parte de atrás del mismo”, dijo Molina.

Jesús María Castilla, uno de los privados de la libertad que participó en la actividad, compartió su experiencia durante los años que ha permanecido en prisión y manifestó que estos espacios son gratificantes puesto que les permiten transformar sus vidas.

“Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo para salir a aportar a las comunidades”, señaló.

La jornada fue recibida de buena forma por la comunidad educativa quienes expresaron su gratitud por estos espacios que les ayuda a darle otra cara a la institución que en ocasiones está enmontada.

Es así como el docente Néstor Plata resaltó la importancia de la actividad para la escuela y para los privados de la libertad que merecen una segunda oportunidad.

“Es extraordinario ese trabajo y maravilloso porque todas las personas merecemos una segunda oportunidad y yo creo que de parte de Dios ese es un trabajo que tiene resultado. Primero, las instituciones necesitan personal que les colabore; segundo, ellos necesitan ocuparse en algo y tercero, tienen sus beneficios”, manifestó el educador.

Es de resaltar que, de acuerdo con la dirección de La Tramacúa, durante este año ya se han realizado tres actividades similares en instituciones y barrios de la capital del Cesar, y se proyecta continuar con al menos cuatro más antes de finalizar el año 2025. Las anteriores han sido en el parque y alrededores del barrio Don Alberto.

Con estas acciones, el Inpec y las comunidades se articulan demostrando que la resocialización es posible cuando se generan espacios de encuentro y participación, puntualizó la entidad carcelaria.

