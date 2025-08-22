Nada de periodo de adaptación. Luis Díaz no ha tenido que esperar nada para encajar a la perfección y empezar a ser figura en el Bayern Munich.

El guajiro anotó su segundo gol con la encopetada escuadra bávara en su segundo partido oficial con el club en la victoria parcial 6-0 sobre el Leipzig, en el Allianz Arena, en el comienzo de la Bundesliga 2025-2026.

Luchito marcó la segunda diana del Bayern en el minuto 32, después de una vistosa combinación de toques que él redondeó con un potente remate que beso el travesaño antes de picar en la grama y meterse.

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!!





Una anotación de gran factura para adornar su estreno en la Bundesliga. El francés Michael Olise, a los minutos 27 y 42, convirtió dos goles, que también fueron espectaculares.

Harry Kane, tras pase de Díaz, marcó el cuarto gol del Bayern al minuto 64, antes de que Antonio Nusa, 66, lograra descontar, pero finalmente ese tanto fue anulado y el compromiso continuó 4-0.

Kane siguió con su máquina productora de festejos activada y conquistó el quinto (74) y el sexto (77).

¡FIERRAZO ESPECTACULAR DE OLISE PARA EL 1-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG POR LA #Bundesliga!





Bayern ha jugado más por el costado de Olise que por el de Díaz, pero cada vez que el colombiano entra en acción, lo hace con acierto, arrastrando marcas, abriendo espacios, tratando de profundizar y juntándose con sus compañeros.

Después del gol de Lucho Díaz, en las tribunas del Allianz Arena se alcanzaron a ver banderas colombianas y camisetas del Bayern con el apellido del colombiano.

EL BAYERN MUNICH GOLEA EN 41'PT: ENGANCHE TOP DE OLISE Y ZURDAZO PARA SELLAR SU DOBLETE Y EL 3-0 VS. LEIPZIG EN LA #Bundesliga.





En el segundo período, Bayern continuó triturando a su rival a punta de buen fútbol y dinámica. Era previsible que se vendría otra a notación y faltaba que anotara el de siempre, Kane, que no falló al recibir en el área una pelota de Díaz.

¡¡LA FÓRMULA DEL BAYERN MUNICH!! ¡¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ Y GOL DE HARRY KANE PARA EL 4-0 VS. LEIPZIG!!





El inglés, que es insaciable se apuntó con un par de anotaciones más para completar el triplete.

En el quinto, Kane contó con un taquito de Díaz antes de encarrilarse hacia el arco visitante y festejar su segundo gol en el juego.

¡¡FIGURITA REPETIDA, NUEVAMENTE ELLOS!! ¡¡TAQUITO DE LUCHO DÍAZ Y LATIGAZO DE HARRY KANE PARA EL 5-0 DEL BAYERN MUNICH VS. LEIPZIG!!





En el tercero de su cuenta personal, el sexto del compromiso, ya no apareció la complicidad de Díaz, pero sí el impresionante olfato goleador de Kane.