La Fiscalía General de la Nación reveló detalles sobre la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, ocurrida el pasado 27 de julio en Bogotá. De acuerdo con las investigaciones, su pareja sentimental, Óscar Santiago Gómez Leal, la habría asfixiado antes de lanzarla desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos.

Gómez Leal fue capturado el pasado jueves por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y enfrenta un proceso por feminicidio, cargo que no aceptó durante la audiencia.

Aunque en un primer momento el señalado afirmó que la joven se había lanzado por la ventana, los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal descartaron la hipótesis de suicidio. El informe forense determinó que la comunicadora presentaba signos de asfixia y otras lesiones previas a la caída.

“El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana”, indicó la Fiscalía.

Los familiares de Laura, entre ellos su madre y su hermano, insistieron desde el inicio del caso en que ella jamás habría decidido quitarse la vida.

Discusión previa y simulación de un desmayo

De acuerdo con testimonios recopilados por el ente acusador y reportados en el programa El ojo de la noche, vecinos escucharon una fuerte discusión y gritos en la habitación que compartían la víctima y su pareja.

En el apartamento, Laura compartía con compañeras de trabajo y con su pareja sentimental, un hombre de 27 años con el que mantenía una relación de aproximadamente dos años.

Tras el hecho, a eso de las 5:00 de la mañana, Gómez Leal salió del cuarto y dijo que Laura se había lanzado por la ventana. La joven fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

Durante la audiencia, el juez del caso reveló que, tras la muerte de la periodista, el acusado simuló un desmayo para sostener su versión de un supuesto suicidio

“Se pregunta el despacho si dentro de aquella habitación cerrada solo se encontraban Laura Camila y Óscar Santiago, de quienes se escuchó una discusión con gritos; sale por la ventana, pero previamente ha sido sofocada, ¿quién pudo tener un compromiso de inferencia razonable de autoría? La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez Leal, quien se encontraba con ella en esa habitación”, aseguró el juez.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, añadió el juez durante la audiencia.

El juez concluyó que se trató de una conducta de dolo de primer grado, pues Gómez Leal era plenamente consciente de que atentar contra una mujer constituye un delito.