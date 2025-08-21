En medio de las indagaciones de las autoridades sobre la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, quien falleció en la madrugada del domingo 27 de julio en extrañas circunstancias, fue capturado su exnovio Óscar Santiago Gómez Leal.

Revelan detalles sobre la muerte de la periodista Laura Camila Blanco en Bogotá: esto dicen los familiares

De acuerdo con Noticias Caracol, la expareja sentimental de la comunicadora social de 26 años de edad fue capturada en el barrio La Estrada, en la localidad de Engativá.

En su momento, la mamá de la joven contó a El Tiempo que ella se encontraba en un edificio en el barrio Salitre de Bogotá celebrando el grado de su novio. Agregó que en el entorno familiar creen que se trataría de un feminicidio.

Redes sociales

La joven Laura Camila Blanco murió tras caer de un noveno piso, por lo que como primera hipótesis se habló de un suicidio, sin embargo, las investigaciones han revelado detalles de que podría tratarse de un caso de violencia.

Aunque no se ha confirmado qué delitos se le imputarían al exnovio de la periodista se tiene previsto que la audiencia de legalización de captura se realice en la misma tarde de este jueves y así surtir el proceso en la Fiscalía.

¿Qué dijo la madre de la joven Laura Camila sobre el exnovio de su hija?

Sobre la relación con el joven, la madre de Laura Camila indicó que habían tenido dificultades y que era algo “intermitente”.

“Él tenía acciones maquiavélicas. Ellos asistieron a una terapia de pareja; el terapista le dijo que él tenía celopatía y que, si querían tener una relación, debía tratarse”, contó al medio nacional la señora Osorio.

Sobre el día en que falleció la periodista y comunicadora social, la madre relató que como le novio se había graduado días antes, ella decidió celebrarlo con una reunión en un establecimiento en la noche del 26 de julio: “Era una cena con sus papás y otras personas allegadas. No había licor ni nada”.